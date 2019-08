«Ο δημοσιογράφος των Global Times Φου Γκουοχάο διεσώθη από την αστυνομία και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Υποβάλλεται σε εξετάσεις για να εξακριβωθεί η κατάσταση των τραυμάτων του», εξήγησε ο Χου Χιτζίν σε ένα tweet.

Η Global Times εκδίδεται από την People's Daily του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας.

Σε ένα μήνυμα που έστειλε νωρίτερα στο Twitter, ο Χου σύναψε ένα βίντεο, όπου κατήγγειλε ότι διαδηλωτές είχαν δέσει τον Φου.

GT reporter Fu Guohao has been rescued by police and sent to the hospital. We're still learning about his injury conditions.Thanks for everyone's concern. I'd like to take this opportunity to condemn all acts of violence against journalist. All reporters in HK, please be careful. https://t.co/07aF0c69m7

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) August 13, 2019