Η γέφυρα είχε καταρρεύσει, πριν ένα χρόνο στις 14 Αυγούστου του 2018 στις 11.36 το πρωί.

Την ίδια ώρα κατά τη διάρκεια τις τελετής οι συγγενείς των θυμάτων και οι παρευρισκόμενοι κράτησαν ενός λεπτού σιγή.

Το παρών στην τελετή που έλαβε χώρα σε μία κατεστραμμένη αποθήκη στον τόπο της τραγωδίας, έδωσαν τόσο ο πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, όσο και άλλοι πολιτικοί όπως ο υπουργός Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι.

Ο πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε δήλωσε ότι η νέα γέφυρα, που κατασκευάζεται στη θέση της γέφυρας Μοράντι,θα είναι έτοιμη μέχρι τον Απρίλιο του 2020.

Λίγα λεπτά πριν αρχίσει το μνημόσυνο αποχώρησαν ο διευθύνων σύμβουλος και ο πρόεδρος του ομίλου υποδομών Atlantia, ο οποίος διαχειριζόταν τη γέφυρα, καθώς και άλλα στελέχη της εταιρείας, αφού οι πενθούντες συγγενείς τους ζήτησαν να φύγουν.

Οι δύο τους είναι μεταξύ των δεκάδων αξιωματούχων της εταιρείας σε βάρος των οποίων διεξάγονται έρευνες για ανθρωποκτονίες εξ' αμελείας σχετικά με την κατάρρευση. Οι ίδιοι αρνούνται ότι έκαναν οτιδήποτε επιλήψιμο.

Η Atlantia, η οποία ελέγχεται από την οικογένεια Μπένετον, διάσημη για την ομώνυμη αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ενδυμάτων, αρνείται τις κατηγορίες.

Υποστηρίζει πως τακτικές και επιβλεπόμενες από το κράτος επιθεωρήσεις είχαν δείξει πως η οδογέφυρα ήταν ασφαλής, ωστόσο η εταιρεία καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να αποκαταστήσει τη φήμη της.

Το κυβερνών Κίνημα 5 Αστέρων έχει κατηγορήσει την Atlantia για την καταστροφή και έχει κατηγορήσει τον όμιλο ότι παραμέλησε τη συντήρηση της οδογέφυρας και έχει ζητήσει να ανακληθεί η παραχώρηση στην εν λόγω εταιρία της εκμετάλλευσης των εθνικών αυτοκινητοδρόμων με διόδια.

Απλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν παρευρέθηκαν στο μνημόσυνο, τέλεσαν μία άλλη τελετή μνήμης σε γέφυρα στον ποταμό Πολτσεβέρα.

flowers near the first pylone of the new bridge replacing the Morandi bridge after its collapse in Genoa on the eve of the accident first anniversary #Genova pic.twitter.com/MmTWNKxWbV

— Alberto Pizzoli (@AlbertoPizzoli) August 13, 2019