«Το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη γνώρισε μια άνευ προηγούμενου ζέστη τον Ιούλιο, με τις θερμοκρασίες να ανέρχονται σε νέα επίπεδα ρεκόρ κατά τη διάρκεια του θερμότερου μήνα που έχει καταγραφεί ποτέ» επισημαίνει η αμερικανική υπηρεσία, διευκρινίζοντας ότι η ζέστη ρεκόρ είχε ως αποτέλεσμα «την τήξη των πάγων στην Αρκτική και Ανταρκτική σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα».

Σύμφωνα με τη NOAA, η μέση θερμοκρασία του πλανήτη τον Ιούλιο ήταν 0,95 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο του 20ου αιώνα, τους 15,8 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που καθιστά τον μήνα αυτό τον πιο ζεστό που έχει ποτέ καταγραφεί από το 1880.

Ο θερμότερος μήνας που είχε καταγραφεί πριν ήταν ο Ιούλιος του 2016.

«Οι εννέα από τους δέκα πιο θερμούς Ιουλίους έχουν καταγραφεί από το 2005, με τα πέντε τελευταία χρόνια να είναι τα πέντε πιο ζεστά έτη» υπογραμμίζει η υπηρεσία.

Η Αλάσκα γνώρισε τον θερμότερο μήνα Ιούλιο από τότε που ξεκίνησε τις μετρήσεις το 2005.

Πολλές χώρες της Ευρώπης κατέγραψαν νέα ρεκόρ θερμοκρασίας, ενώ ο Ιούλιος του 2019 είναι ο θερμότερος μήνας που έχει ποτέ καταγραφεί σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο.

JUST IN: July 2019 now ranks #1 as the warmest month on record, according to the monthly Global Climate Report from @NOAANCEIclimate https://t.co/gzv7jcCDDX #StateOfClimate pic.twitter.com/aNSyYtAsRa

— NOAA (@NOAA) August 15, 2019