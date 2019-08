Αξιωματούχοι δήλωσαν πως ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός στην πόλη.

Η βροχή ξεκίνησε νωρίς το πρωί σε τμήματα της Κωνσταντινούπολης και απέκτησε ένταση γύρω στο μεσημέρι.

Πλάνα από τμήματα του Μεγάλου Παζαριού δείχνουν τους καταστηματάρχες, με το νερό να φτάνει μέχρι τους αστραγάλους, να βγάζουν το νερό από τα καταστήματά τους και από τους διαδρόμους.

Δείχνει επίσης νερό να βγαίνει από μια τρύπα στον τοίχο μέσα στο παζάρι, καθώς και ένα φρεάτιο που έμεινε ανοικτό για να απορροφήσει το νερό.

Flood after heavy rains in #Istanbul’s old district #Eminönü on 17/08/2019#yagmur pic.twitter.com/nwpkpRndte

— Jaber Aburas (@jaberaboras) 17 Αυγούστου 2019