Τα σχέδια «ήρθαν στο φως» μέσω χρήσης ακτίνων Χ στο πλαίσιο μίας νέας μελέτης από την Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, η οποία έφερε στο φως δύο διαφορετικά προσχέδια με τα ίδια πρόσωπα του πίνακα, τον Άγγελο και τον Ιησού. σε διαφορετικές στάσεις από την τελική αποτύπωσή τους στον πίνακα.

15 years after discovering part of a hidden drawing beneath Leonardo's 'Virgin of the Rocks', our team of scientists and conservators have uncovered more of the mystery. Find out more here: https://t.co/6clOrmYkef #Leonardo500 pic.twitter.com/FidhsV7WLN

