Σύμφωνα με το ρωσικό «Sputnik», αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε την ελληική κυβέρνηση ότι οποιαδήποτε βοήθεια προς το ιρανικό τάνκερ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς την Συρία, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκρατική οργάνωση. Κι αυτό γιατί η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι το τάνκερ βοηθά το σώμα των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, το οποίο έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση.

