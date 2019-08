Ο Τραμπ «απάντησε» στο... χαμό που έχει γίνει με την πρότασή του να αγοράσει ολόκληρη τη Γροιλανδία, η οποία ανήκει στη Δανία με ένα tweet.

Συγκεκριμένα πήρε μια από τις πολλές φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο αυτές τις μέρες και δείχνει ένα από τα – τεράστια – κτήρια του στο Λας Βεγκας ανάμεσα στα σπιτάκια της Γροιλανδίας και έγραψε «Υπόσχομαι ότι δεν θα κάνω αυτό στη Γροιλανδία»!

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση Τραμπ για αγορά του νησιού των 56.000 κατοίκων απορρίφθηκε από τη Δανία.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019