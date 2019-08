Αφού πρώτα κατηγόρησε τις ΜΚΟ ότι βάζουν τις φωτιές στον Αμαζόνιο για να πλήξουν την εικόνα της κυβέρνησής του, ο Μπολσονάρου κατηγόρησε το Γάλλο πρόεδρο για «αποικιακή νοοτροπία» μετά το ραντεβού που έδωσε ο Μακρόν με τους υπόλοιπου ηγέτες της G7 στο Μπιαρίτς, όπου θα «συζητήσουν την κατεπείγουσα κατάσταση» των πυρκαγιών στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου.

Με δύο αναρτήσεις του στο Twitter ο Μπολσονάρου κατηγόρησε τον Μακρόν ότι «εργαλειοποιεί ένα εσωτερικό ζήτημα της Βραζιλίας και των άλλων χωρών όπου εκτείνεται ο Αμαζόνιος» προκειμένου να καρπωθεί «προσωπικά πολιτικά οφέλη» και ότι έχει υιοθετήσει «εντυπωσιοθηρικό τόνο που δεν συμβάλλει με κανέναν τρόπο να επιλυθεί το πρόβλημα».

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας είναι «ανοιχτή» στον διάλογο στη βάση όμως των «αντικειμενικών γεγονότων και του αμοιβαίου σεβασμού», υποστήριξε ο ακροδεξιός πρόεδρος. «Η εισήγηση του Γάλλου προέδρου κατά την οποία τα ζητήματα του Αμαζονίου θα συζητηθούν στη G7 χωρίς τη συμμετοχή (των κυβερνήσεων των χωρών) της περιοχής θυμίζει μια αποικιοκρατική νοοτροπία προ πολλού ξεπερασμένη τον 21ο αιώνα», συμπλήρωσε.

Νωρίτερα, ο Μπολσονάρου κατήγγειλε, σε τοποθέτησή του που αναμεταδόθηκε απευθείας μέσω Facebook, ότι οι ξένες κυβερνήσεις που προσφέρουν χρήματα για την προστασία του τροπικού δάσους του Αμαζονίου δεν το πράττουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά επειδή θέλουν να «αναμιχθούν» στα εσωτερικά της χώρας, να καταπατήσουν την «εθνική μας κυριαρχία».

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας κατηγόρησε ακόμη τον Μακρόν ότι χρησιμοποιεί «ψευδές» φωτογραφικό υλικό, καθώς ο Γάλλος πρόεδρος είχε μεταφορτώσει φωτογραφία του δάσους σε φλόγες που είχε τραβήξει φωτογράφος που πέθανε το 2003.

«Το σπίτι μας καίγεται. Κυριολεκτικά. Η Αμαζονία, ο πνεύμονας του πλανήτη μας που παράγει το 20% του οξυγόνου μας, είναι στις φλόγες. Πρόκειται για διεθνή κρίση. Μέλη της G7, ραντεβού σε δυο ημέρες για να συζητήσουμε αυτήν την κατεπείγουσα κατάσταση», τόνισε χθες ο Μακρόν μέσω Twitter.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 22, 2019