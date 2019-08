ΔΙΕΘΝΗ

Οι φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζεται το μέγεθος της καταστροφής είναι ενδεικτικές του μεγέθους της φωτιάς, καθώς, όπως σημειώνει και ο διαστημικός οργανισμός, αν και είναι περίοδος πυρκαγιών, φαίνεται πως φέτος σημειώνεται αρνητικό ρεκόρ.

Smoke from wildfires in the #AmazonRainforest spreads across several Brazilian states in this natural-color image taken by a @NASAEarth instrument on the Suomi NPP satellite. Although it is fire season in Brazil, the number of fires may be record-setting: https://t.co/NVQrffzntr pic.twitter.com/4JTcBz9C8f — NASA (@NASA) August 21, 2019

Με επιφάνεια 5,5 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων, ο Αμαζόνιος είναι το πιο μεγάλο τροπικό δάσος στον πλανήτη.

Μολονότι η κατάσταση στον Αμαζόνιο ήταν πολύ δύσκολο να αποτιμηθεί χθες Πέμπτη, το Εθνικό Ινστιτούτο Διαστημικής Έρευνας (INPE) έκανε λόγο για σχεδόν 2.500 νέες πυρκαγιές μέσα σε μόλις 48 ώρες στο σύνολο της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με το INPE, από τον Ιανουάριο ως την 21η Αυγούστου καταγράφηκαν 75.336 δασικές πυρκαγιές, αριθμός αυξημένος κατά 84% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης χρονιάς· η αύξηση των πυρκαγιών στο δάσος του Αμαζονίου ανέρχεται σε 52,6%.

Αφού πρώτα κατηγόρησε τις ΜΚΟ ότι βάζουν τις φωτιές στον Αμαζόνιο για να πλήξουν την εικόνα της κυβέρνησής του, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου κατηγόρησε το Γάλλο πρόεδρο για «αποικιακή νοοτροπία» μετά το ραντεβού που έδωσε ο Μακρόν με τους υπόλοιπου ηγέτες της G7 στο Μπιαρίτς, όπου θα «συζητήσουν την κατεπείγουσα κατάσταση» των πυρκαγιών στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου.

Με δύο αναρτήσεις του στο Twitter ο Μπολσονάρου κατηγόρησε τον Μακρόν ότι «εργαλειοποιεί ένα εσωτερικό ζήτημα της Βραζιλίας και των άλλων χωρών όπου εκτείνεται ο Αμαζόνιος» προκειμένου να καρπωθεί «προσωπικά πολιτικά οφέλη» και ότι έχει υιοθετήσει «εντυπωσιοθηρικό τόνο που δεν συμβάλλει με κανέναν τρόπο να επιλυθεί το πρόβλημα».

- Lamento que o presidente Macron busque instrumentalizar uma questão interna do Brasil e de outros países amazônicos p/ ganhos políticos pessoais. O tom sensacionalista com que se refere à Amazônia (apelando até p/ fotos falsas) não contribui em nada para a solução do problema. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 22, 2019

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας είναι «ανοιχτή» στον διάλογο στη βάση όμως των «αντικειμενικών γεγονότων και του αμοιβαίου σεβασμού», υποστήριξε ο ακροδεξιός πρόεδρος. «Η εισήγηση του Γάλλου προέδρου κατά την οποία τα ζητήματα του Αμαζονίου θα συζητηθούν στη G7 χωρίς τη συμμετοχή (των κυβερνήσεων των χωρών) της περιοχής θυμίζει μια αποικιοκρατική νοοτροπία προ πολλού ξεπερασμένη τον 21ο αιώνα», συμπλήρωσε.

- O Governo brasileiro segue aberto ao diálogo, com base em dados objetivos e no respeito mútuo. A sugestão do presidente francês, de que assuntos amazônicos sejam discutidos no G7 sem a participação dos países da região, evoca mentalidade colonialista descabida no século XXI. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 22, 2019

Νωρίτερα, ο Μπολσονάρου κατήγγειλε, σε τοποθέτησή του που αναμεταδόθηκε απευθείας μέσω Facebook, ότι οι ξένες κυβερνήσεις που προσφέρουν χρήματα για την προστασία του τροπικού δάσους του Αμαζονίου δεν το πράττουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά επειδή θέλουν να «αναμιχθούν» στα εσωτερικά της χώρας, να καταπατήσουν την «εθνική μας κυριαρχία».

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας κατηγόρησε ακόμη τον Μακρόν ότι χρησιμοποιεί «ψευδές» φωτογραφικό υλικό, καθώς ο Γάλλος πρόεδρος είχε μεταφορτώσει φωτογραφία του δάσους σε φλόγες που είχε τραβήξει φωτογράφος που πέθανε το 2003.

«Το σπίτι μας καίγεται. Κυριολεκτικά. Η Αμαζονία, ο πνεύμονας του πλανήτη μας που παράγει το 20% του οξυγόνου μας, είναι στις φλόγες. Πρόκειται για διεθνή κρίση. Μέλη της G7, ραντεβού σε δυο ημέρες για να συζητήσουμε αυτήν την κατεπείγουσα κατάσταση», τόνισε χθες ο Μακρόν μέσω Twitter.