Ο δημοσιογράφος ανέβασε στο Twitter ένα βίντεο με το στιγμιότυπο, που «ρίχνει φως» στην, ανεξήγητη είναι η αλήθεια, κίνηση του Βρετανού πρωθυπουργού.

Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα αστείο ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Όπως εξηγεί ο Τομ Ρέινερ, την ώρα που οι δύο άνδρες περίμεναν τους φωτογράφους να τελειώσουν την απαθανάτιση της μεταξύ τους συνάντησης, ο Γάλλος πρόεδρος αστειεύτηκε ότι το τραπεζάκι που είχαν μπροστά τους θα μπορούσε να χρησιμεύσει σαν υποπόδιο για να ξεκουράζουν τα πόδια τους οι πρωθυπουργοί. Και τότε ο Βρετανός πρωθυπουργός έκανε πράξη το αστείο του Μακρόν για κλάσματα του δευτερολέπτου αλλά... το κακό είχε γίνει!

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4

— Tom Rayner (@RaynerSkyNews) August 22, 2019