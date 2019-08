Το δεξαμενόπλοιο, που βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, δεν έχει πλέον προορισμό την Τουρκία, που είχε οριστεί σαν προορισμός του το Σαββατοκύριακο.

Σήμερα δεν αναφέρεται κανένας προορισμός για το δεξαμενόπλοιο, το οποίο πλέει νότια της ηπειρωτικής Ελλάδας και βρίσκεται δυτικά της Κρήτης.

Destination Mersin is no more. “For Order” tends to mean just about anywhere until they receive new orders. We’re not answering phone calls about this new update today. Thanks pic.twitter.com/CxwvG5C9W2

— TankerTrackers.com, Inc.⚓️🛢 (@TankerTrackers) August 25, 2019