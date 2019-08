Οι ηγέτες των «7» στήθηκαν μετά των συζύγων τους για τη φωτογράφιση σε χαλαρό κλίμα, έχοντας στο κέντρο τον οικοδεσπότη Εμανουέλ Μακρόν και τη σύζυγό του Μπριζίτ.

Εκ δεξιών του οικοδεσπότη βρίσκονταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τη σύζυγό του Μελάνια και ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.

Κατά τους απαραίτητους ασπασμούς, ο φωτογραφικός φακός έπιασε το βλέμμα της Μελάνια Τραμπ τη στιγμή που ετοιμάζεται να φιλήσει τον Τριντό.

Το στιγμιότυπο δεν έμεινε ασχολίαστο στο Twitter, για το οποίο μάλιστα δημιουργήθηκε η χαρακτηριστική ετικέτα #MelaniaLovesTrudeau που έγινε δημοφιλής πολύ γρήγορα.

Find us ONE pic of Melania looking at her husband like this. Just one. #MelaniaLovesTrudeau pic.twitter.com/nrRkn7Sf5L

— JulieFryer (@juliefryer) August 26, 2019