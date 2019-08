Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο Τραμπ έκανε τις σχετικές αναφορές στη διάρκεια ενημέρωσης στο Λευκό Οίκο με αξιωματούχους των υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας της χώρας, ρωτώντας τους αν μπορούν να ρίξουν μία πυρηνική βόμβα στο μάτι του κυκλώνα προκειμένου να εξουδετερώσουν την απειλή.

Ο ίδιος ο Τραμπ, μέσω Twitter, αρνήθηκε ότι έκανε ποτέ τη σχετική αναφορά, κάνοντας λόγο για μία ακόμα περίπτωση fake news.

The story by Axios that President Trump wanted to blow up large hurricanes with nuclear weapons prior to reaching shore is ridiculous. I never said this. Just more FAKE NEWS!

