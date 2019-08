Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του επίσημου σώματος συμβούλων της βασίλισσας, γνωστό ως Ιδιαίτερο Συμβούλιο του Στέμματος, η λειτουργία του Κοινοβουλίου θα ανασταλεί κάποια ημέρα ανάμεσα στην 9η και τη 12η Σεπτεμβρίου, έως τις 14 Οκτωβρίου.

«Τη σημερινή ημέρα η Μεγαλειότητά Της παρήγγειλε στο Συμβούλιο πως το Κοινοβούλιο θα ανασταλεί σε μία ημέρα όχι νωρίτερα από τη Δευτέρα, 9η ημέρα του Σεπτεμβρίου και όχι αργότερα από την Πέμπτη, 12η ημέρα του Σεπτεμβρίου έως τη Δευτέρα 14η ημέρα του Οκτωβρίου 2019», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το κλείσιμο του κοινοβουλίου για αυτές τις 5 κρίσιμες εβδομάδες σημαίνει πρακτικά ότι οι βουλευτές δεν θα έχουν τη δυνατότητα να σταματήσουν ένα Brexit χωρίς συμφωνία που είναι όλο και πιο πιθανό να συμβεί μετά την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Οκτωβρίου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η κίνηση έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.

Ο επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν έγραψε στην βασίλισσα Ελισάβετ για να της εκφράσει την ανησυχία του για την απόφαση του Μπόρις Τζόνσον και για να ζητήσει συνάντηση μαζί της. Ο Μπόρις Τζόνσον πρέπει να λογοδοτήσει στους βουλευτές αφού επιδιώκει την αύξηση του χρόνου κατά τον οποίο το κοινοβούλιο δεν θα βρίσκεται σε λειτουργία, δήλωσε ο ίδιος ο Τζέρεμι Κόρμπιν.

Ο πρόεδρος της Βουλής Τζον Μπέρκοου, ο οποίος δεν συνηθίζει να σχολιάζει πολιτικές ανακοινώσεις, μίλησε για «συνταγματικά εξωφρενική» απόφαση, προσθέτοντας ότι εμφανής σκοπός της είναι «να σταματήσει τους βουλευτές από το να συζυτήσουν για το Brexit και να κάνουν το καθήκον τους στη χάραξη της πορείας της χώρας».

Ο Μπόρις Τζόνσον υποστηρίζει ότι θέλει η Βρετανία να αποχωρήσει από την ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου με συμφωνία αλλά είναι «θέμα ζωής και θανάτου» να πραγματοποιηθεί το «διαζύγιο» και να μη χαθεί η προθεσμία.

Όπως ήταν -ίσως- αναμενόμενο, στήριξη στην απόφαση του Τζόνσον ήρθε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από όπου ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι θα είναι πολύ δύσκολο για τον Κόρμπιν να πετύχει μία πρόταση μομφής κατά του Βρετανού πρωθυπουργού, ο οποίος, όπως ανέφερε, είναι «ό,τι ακριβώς χρειάζεται το Ηνωμένο Βασίλειο».

Would be very hard for Jeremy Corbyn, the leader of Britain’s Labour Party, to seek a no-confidence vote against New Prime Minister Boris Johnson, especially in light of the fact that Boris is exactly what the U.K. has been looking for, & will prove to be “a great one!” Love U.K.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2019