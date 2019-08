«Τα έχωσε» στον Βρετανό πρωθυπουργό ο γνωστός ηθοποιός Χιου Γκραντ, μετά την ανακοίνωση ότι θα κλείσει το κοινοβούλιο της χώρας για πέντε εβδομάδες.

Ο Χιου Γκραντ χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα κατά του Μπόρις Τζόνσον σε ανάρτησή του στο Twitter και τον χαρακτηρίζει «υπερ-προβεβλημένο πλαστικό παιχνίδι μπάνιου»!

Αναλυτικά η ανάρτηση του ηθοποιού:

You will not fuck with my children’s future. You will not destroy the freedoms my grandfather fought two world wars to defend. Fuck off you over-promoted rubber bath toy. Britain is revolted by you and you little gang of masturbatory prefects. https://t.co/Oc0xwLI6dI

— Hugh Grant (@HackedOffHugh) August 28, 2019