Το λουκέτο στο Βρετανικό Κοινοβούλιο το οποίο έχει ουσιαστικά στόχο να αποτρέψει κάθε πιθανότητα παράτασης του Brexit μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία της 31ης Οκτώβρη, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις .

Η βουλευτής Κέιτ Οσαμορ, των Εργατικών, εξέφρασε έντονα την δυσαρέσκειά της για το κλείσιμο της Βουλής, προειδοποιώντας τη βασίλισσα Ελισάβετ ότι μπορεί να κινδυνεύσει με πτώση η μοναρχία.

«Η Βασίλισσα πρέπει να θυμηθεί τι συνέβη με τον ξάδερφό της Κωνσταντίνο, πρώην βασιλιά της Ελλάδας, όταν στήριξε ένα πραξικόπημα. Καταργήθηκε η μοναρχία!» έγραψε σε tweet.

The Queen should look at what happened to her cousin Tino ex King of Greece when you enable a right wing coup!

Monarchy abolished!

— Kate Osamor || Labour & Co-op MP for Edmonton (@KateOsamor) August 28, 2019