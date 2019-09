Ο... ατρόμητος πιλότος της NOAA Aircraft Operations Center περνάει μέσα από τον Dorian που πλήττεις τις Μπαχάμες.

Ο Dorian αναβαθμισμένος στην κατηγορία 5, έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα στις Μπαχάμες, ανακοίνωσε το Εθνικό Αμερικανικό Κέντρο για τους Τυφώνες, αναφέροντας ότι «καταστροφικές συνθήκες» επικρατούν στο βόρειο-δυτικό τμήμα του αρχιπελάγους.

Στο μέσον της ημέρας, το μάτι του τυφώνα βρισκόταν σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα νησιά Άμπακος, που απειλούνται από κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις και ανέμους ταχύτητας μεγαλύτερης των 280 χιλιομέτρων της ώρα.

«Ο Dorian μετατρέπεται στον πιο σφοδρό τυφώνα της σύγχρονης ιστορίας της περιοχής» δήλωσε ο διευθυντής του Κέντρου Κεν Γκράχαμ κάνοντας λόγο για μία «εξαιρετικά ανησυχητική κατάσταση».

INSIDE THE EYE OF HURRICANE DORIAN - #NOAA42 Kermit flies through Category 5 Hurricane #Dorian on 09/01/19 morning mission (credit: Ian Sears, NOAA). Forecasts and advisories at https://t.co/3phpgKMZaS, preparation tips at https://t.co/ZUC1oGAvw6 #FlyNOAA pic.twitter.com/iclEmItCtb

— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) September 2, 2019