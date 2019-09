Οι τουρίστες εγκλωβίστηκαν και πνίγηκαν στις «Πύλες της Κολάσεως» του Πάρκου, όπως είναι γνωστό το σημείο στο Πάρκο.

«Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ παράλληλα ενημερώνουμε τους συγγενείς όσον αφορά τις λεπτομέρειες αυτού του τραγικού περιστατικού» αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter η κενυατική Υπηρεσία Άγριας Πανίδας (KWS).

It is with deep sorrow that we announce a tragedy in Hell’s Gate National Park in which an unknown number of tourists are feared to have drowned in flash floods while others survived. @Min_TourismKE is coordinating government search and rescue operation. Details to follow

— KWS (@kwskenya) September 1, 2019