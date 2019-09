Κατά τη διάρκεια ενός δείπνου με δημοσιογράφους νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Γουέστερχουτ, μιλώντας off the record, αποκάλυψε, σύμφωνα με το Politico, ότι η ίδια είχε στενότερη σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο από ό,τι οι κόρες του, Ιβάνκα και Τίφανι.

Και πιο συγκεκριμένα είπε στους δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ δεν ήθελε να βγάζει φωτογραφίες με τη μικρή του κόρη, την Τίφανι, επειδή «είναι υπέρβαρη».

«Είπε κάποια πράγματα. Και μου τηλεφώνησε. Ήταν πολύ αναστατωμένη» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους, κληθείς να σχολιάσει τους ισχυρισμούς της Γουέστερχουτ. «Μου είπε ότι είχε πιει λίγο. Και όσα είπε στους δημοσιογράφους ήταν off the record. Βέβαια αυτό δεν τη δικαιολογεί. Αναφέρθηκε στα παιδιά μου» συνέχισε.

Παρά τα όσα αποκάλυψε η βοηθός του, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η Γουέστερχουτ του ήταν «πολύ καλός άνθρωπος και πάντα έκανε καλή δουλειά». Και συνέχισε να την υποστηρίζει, γράφοντας στο Twitter ότι «μου ζήτησε να τη συγχωρέσω και το έκανα».

Για τους ισχυρισμούς για την κόρη του, το μόνο που σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος είναι «αγαπώ την Τίφανι, όλα καλά»!

While Madeleine Westerhout has a fully enforceable confidentiality agreement, she is a very good person and I don’t think there would ever be reason to use it. She called me yesterday to apologize, had a bad night. I fully understood and forgave her! I love Tiffany, doing great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2019