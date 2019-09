Οι πρώτες πληροφορίες από το λιμενικό αναφέρουν ότι έχουν σωθεί πέντε άνθρωποι, ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο ότι οι συγκεκριμένοι συγκαταλέγονται στους 34 επεμβαίνοντες.

Το σκάφος ονομάζεται «Conception» είναι μήκους 23 μέτρων και είχε ξεκινήσει για τριήμερη κρουαζιέρα από το λιμάνι της Σάντα Μπάρμπαρα και σήμερα ήταν προγραμματισμένο να επιστρέψει.

Όπως δήλωσε στο CNN, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος η φωτιά αναζωπυρώνεται συνεχώς με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό ν’ ανέβουν οι αρχές στο σκάφος και ν’ αναζητήσουν διασωθέντες.

«Η πυρκαγιά εξακολουθεί να υφίσταται και υπάρχουν αναζωπυρώσεις, εξαιτίας και των καυσίμων που υπήρχαν στο κατάστρωμα. Έχουν σπεύσει αρκετά σκάφη του λιμενικού, αλλά δεν έχουμε καταφέρει να πλησιάσουμε στο σημείο για να δούμε αν υπάρχουν επιζώντες».

«Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν διασωθέντες είναι πολύ νωρίς να πούμε το οτιδήποτε. Πρόκειται για ένα σκάφος καταδύσεων, στο οποίο επέβαιναν 39 άνθρωποι. Τα πέντε μέλη του πληρώματος, κατόρθωσαν να αποβιβαστούν γιατί βρίσκονταν στην κεντρική καμπίνα. Οι 34 επιβάτες βρίσκονταν στα κάτω καταστρώματα».

«Η αναφορά που είχαμε ήταν για παγιδευμένους από φωτιά, αλλά η πυρκαγιά ήταν τόσο έντονη ώστε ακόμα και τώρα δεν μπορούμε ν’ ανέβουμε στο σκάφος και ν’ αναζητήσουμε επιζήσαντες».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της πυροσβεστικής της Σάντα Μπάρμπαρα, Μάικ Ελάιασον, δήλωσε, «υπάρχουν αγνοούμενοι, υπάρχει πολύς καπνός εκεί. Ακόμα πιστεύουμε ότι κάποιος θα κατάφερε να κολυμπήσει ως την ακτή, καθώς το σκάφος ήταν κοντά. Αλλά προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο».

«Το πλοίο πλέον έχει καεί μέχρι το επίπεδο της θάλασσας», είπε ο Ελάιασον.

Σύμφωνα με τον αρχηγό του λιμενικού σώματος του Λος Άντζελες, τέσσερα μέλη του πληρώματος που έχουν διασωθεί έχουν μεταφερθεί ήδη στην ακτή, ενώ ο καπετάνιος του πλοίου έχει παραμείνει στο σημείο.

Τα δύο μέλη φέρουν τραυματισμούς στα πόδια.

Την ώρα που συνεχίζονταν οι προσπάθειες κατάσβεσης, το σκάφος βυθίστηκε περίπου 20 μέτρα κάτω από το επίπεδο της θάλασσας και μόλις ένα μικρό κομμάτι του έχει παραμείνει εκτός της θάλασσας, όπως ανακοίνωσε το λιμενικό.

The vessel was reported as being on fire. The a group of crew members has been rescued (one with minor injuries) and efforts continue to evacuate the remaining passengers. https://t.co/ojaSdUTHXd

— USCG Los Angeles (@USCGLosAngeles) 2 Σεπτεμβρίου 2019