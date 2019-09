ΔΙΕΘΝΗ

Για καταστροφή «χωρίς προηγούμενο», κάνει λόγο με μήνυμά του στο Twitter ο πρωθυπουργός της χώρας Χάμπερτ Μίνις.

«Βάσει των πληροφοριών που έρχονται από το Αμπάκο, η καταστροφή δεν έχει προηγούμενο. Η ταχύτητα των ανέμων μειώθηκε στα 265 χλμ. την ώρα αλλά ο Ντόριαν επιμένει να είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη καταιγίδα».

Grand Bahama is still feeling the impact of the Category 5 #HuricaneDorian. Based on reports out of Abaco, the devastation is unprecedented. Winds have decreased to 165MPH but Dorian remains an extremely dangerous storm. Our focus right now is rescue, recovery and prayer. — Dr Hubert Minnis (@minnis_dr) September 2, 2019

«Είμαστε αντιμέτωποι μ’ έναν κυκλώνα που δεν έχουμε δει στην ιστορία της χώρας μας. Είναι η πιο οδυνηρή ημέρα της ζωής μου», είχε πει νωρίτερα ο πρωθυπουργός με δάκρυα στα μάτια.

Today I gave a live national briefing on the extremely dangerous #HurricaneDorian from NEMA Headquarters. This is probably the saddest and worst day for me to address the Bahamian people. We are facing a hurricane that we have never seen in The Bahamas. Please pray for us. pic.twitter.com/YOCoOaHI6x — Dr Hubert Minnis (@minnis_dr) September 1, 2019

Υπολογίζεται ότι 13.000 σπίτια έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές ή καταστραφεί από το πέρασμα του Ντόριαν, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό.

«Δεν έχουμε ακόμη πλήρη εικόνα αυτού που συνέβη. 'Ομως ο κυκλώνας Ντόριαν είχε ένα καταστροφικό πέρασμα», δήλωσε ο Σουν Μπιούλο, επικεφαλής του κέντρου επιχειρήσεων εκτάκτων καταστάσεων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.

Η Διεθνής Ομοσπονδία, που εδρεύει στη Γενεύη, αποδέσμευσε σήμερα 250.000 ελβετικά φράγκα (περίπου 230.000 ευρώ) από το ταμείο της για τις έκτακτες καταστάσεις για να χρηματοδοτήσει τις πρώτες βοήθειες. Σχεδόν 500 οικογένειες θα λάβουν έκτακτη βοήθεια, όπως κουβέρτες και ηλιακούς φορτιστές τηλεφώνων. Οι άνθρωποι αυτοί θα λάβουν και οικονομική βοήθεια για να επισκευάσουν ή να αντικαταστήσουν αυτά που έχασαν.

Προς το παρόν, δεν έχει υπάρξει κάποια ένδειξη για τυχόν νεκρούς.

Ο Ντόριαν βρίσκεται «επικίνδυνα κοντά» στη Φλόριντα συνεχίζοντας την άστατη πορεία του προς τις ΗΠΑ όπου οι αρχές διέταξαν την προληπτική απομάκρυνση εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων από τις εστίες τους στις παράκτιες περιοχές.

Ο κυκλώνας της κατηγορίας 5, που χαρακτηρίζεται «καταστροφικός» από το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) των ΗΠΑ, έφθασε στη στεριά των νησιών Αμπάκος, στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιωτικού συμπλέγματος, καθώς οι Μπαχάμες αποτελούνται από σχεδόν 700 νησιά.

Σύμφωνα με το NHC, που έχει την έδρα του στο Μαϊάμι, ο Ντόριαν ισοφάρισε το ρεκόρ του 1935 του πιο ισχυρού κυκλώνα του Ατλαντικού όταν έφθασε στη στεριά.

Here are the 11 AM EDT Key Messages for #Dorian. Interests everywhere from the east coast of Florida northeastward to the Outer Banks of North Carolina should be closely monitoring Dorian. pic.twitter.com/9jhuEZ8YW8 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 2, 2019

Διάφορα βίντεο που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της τοπικής εφημερίδας Tribune 242, δείχνουν τεράστια κύματα να χτυπούν τις στέγες των ξύλινων σπιτιών, πλοία που έχουν ανατραπεί να επιπλέουν σε λασπωμένα νερά, ανάμεσα σε κλαδιά δέντρων, μαδέρια και άλλα χαλάσματα.

Hurricane Update: Iram Lewis,

Member of Parliament,

Central Grand Bahama sent me this video of Freeport International Airport: FPO pic.twitter.com/oDPIJXBnP9 — Dem House Leader (@kionnemcghee) September 2, 2019

THE HOME OF MINISTER OF ARGICULTURE MICHAEL PINTARD IN GRAND BAHAMA pic.twitter.com/JuDUEcwY0j — Latrae Rahming (@p0sitivechange) September 2, 2019

Not liking what I’m seeing from Freeport. Hallandale Beach is under tropical storm watch right now, but if the storm does not make that turn North, I probably won’t stay at my place. pic.twitter.com/EgMipQANfO — K. Farnell (@SimplyAmazing68) September 2, 2019

#HurricaneDorian beating up my Freeport,Bahamas 🇧🇸😢😪 The wind and rain is nothing we have ever seen before! Cars, homes total loss #Dorian2019 #flooded #PrayForTheBahamas pic.twitter.com/nwMIJHcRvX — MVP (@mvp242) September 2, 2019

Catastrophic flooding from storm surge in Freeport, Bahamas #HurricaneDorain pic.twitter.com/vxmAt12X4L — Breaking911 (@Breaking911) September 2, 2019

Taken from Freeport in the Bahamas as #Dorian was crawling at 1 mph... pic.twitter.com/ppHmMs8cZa — Tyler Roney (@TylerJRoney) September 2, 2019

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης και εκκενώσεις περιοχών

Στις αμερικανικές ακτές, έπειτα από ημέρες αβεβαιότητας για την πορεία που θα ακολουθήσει ο κυκλώνας, οι αρχές στις νοτιοανατολικές πολιτείες Φλόριντα, Τζόρτζια, Νότια Καρολίνα έδωσαν τελικά εντολή για την εκκένωση περιοχών όπου κατοικούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Είναι δύσκολο να προβλεφθεί η ένταση με την οποία ο Ντόριαν θα πλήξει τη Φλόριντα, αναφέρουν οι αρχές.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό, 19 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στις περιοχές που μπορεί να πληγούν από τον Ντόριαν. Έως 50.000 άνθρωποι στη Φλόριντα, την Τζόρτζια και τη Νότια Καρολίνα μπορεί να χρειαστούν προσωρινό κατάλυμα έκτακτης ανάγκης, ανάλογα με την επίδραση του κυκλώνα.

Εκατοντάδες εθελοντές υπό τον Ερυθρό Σταυρό, οχήματα ταχείας επέμβασης και περισσότερα από 30 φορτηγά γεμάτα από προμήθειες με είδη πρώτης ανάγκης είναι σε ετοιμότητα για να βοηθήσουν ανθρώπους που ζουν σε περιοχές που αναμένουν την έλευση του Ντόριαν.

Συγκεκριμένα στη Νότια Καρολίνα ο κυβερνήτης έδωσε εντολή για την υποχρεωτική εκκένωση της ακτής της πολιτείας, ένα μέτρο που επηρεάζει σχεδόν 800.000 κατοίκους. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει ήδη κηρυχθεί στη Φλόριντα και σε 12 κομητείες της Τζόρτζια. Υποχρεωτική εκκένωση περιοχών διατάχθηκε και στις παραλιακές περιοχές των κομητειών Παλμ Μπιτς και Μάρτιν, στη Φλόριντα, και σε έξι παράκτιες κομητείες της Τζόρτζια.

Πηγή: dailymail.co.uk