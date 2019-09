Ο έφηβος, αφού κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία, «παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε τα πέντε μέλη της οικογένειάς του στην κατοικία τους», έγραψε στο Twitter το γραφείο του σερίφη της κομητείας Λάιμστοουν.

UPDATE: The two subjects in critical condition have died. The 14-year old caller was interviewed and confessed to shooting all five members of his family in the residence. He is currently assisting investigators in locating the weapon, a 9mm handgun that he said he tossed nearby.

— Limestone Sheriff (@LimestoneCoSO) September 3, 2019