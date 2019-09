O βουλευτής των Τόρις Φίλιπ Λι προσχώρησε στους Φιλελεύθερους Δημοκράτες, με αποτέλεσμα η έδρα του να προσμετράται πλέον στην αντιπολίτευση.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο Μπόρις Τζόνσον δεν διαθέτει πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Στο βίντεο η στιγμή που ο Φίλιπ Λι κάθεται στα έδρανα των Φιλελεύθερων:

The moment defecting Tory MP Phillip Lee takes his seat with the Liberal Democrats, leaving Boris Johnson's government with no working majority

Live updates: https://t.co/y5cguYUOfs pic.twitter.com/3RWlVJOPKo

— BBC Politics (@BBCPolitics) September 3, 2019