H κυβέρνηση του Τζόνσον υπέστη κρίσιμη ήττα το βράδυ στη Βουλή των Κοινοτήτων, όπου οι βουλευτές κατάφεραν με πλειοψηφία 328 έναντι 301 να αναλάβουν τον έλεγχο της ατζέντας της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συνολικά, 21 βουλευτές των Τόρις, συμπεριλαμβανομένων αρκετών πρώην υπουργών, ψήφισαν κατά της κυβέρνησης, παρά την απειλή της διαγραφής τους από το κόμμα.

Ανάμεσα στους «αντάρτες» συγκαταλέγονται ο πρώην υπουργός Οικονομικών Φίλιπ Χάμοντ αλλά και ο εγγονός Ουίνστον Τσόρτσιλ, Νίκολας Σόουμς.

MPs vote by 328 to 301 to take control of the Commons agenda tomorrow, paving the way for a bill designed to block Boris Johnson from taking the UK out of the EU without a #Brexit deal

