Ο πρωθυπουργός των Μπαχάμων, Χιούμπερτ Μίνις εξέφρασε ανοικτά τους φόβους του για περαιτέρω αύξηση του αριθμού των θυμάτων.

Και τα επτά θύματα εντοπίστηκαν στα νησιά Αμπάκο.

Video posted just over an hour ago shows people in #Freeport #Bahamas on the top level of their house as the rain water and storm surge from #HurricaneDorain almost reach the roof. Water can be seen entering with each wave as well. pic.twitter.com/WgM318KFXx

— The Up2Dater (@UptoDateNewz) September 2, 2019