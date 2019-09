Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον προκάλεσε σήμερα τον αρχηγό του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν να συμφωνήσει στη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών στις 15 Οκτωβρίου και τον αποκάλεσε... κότα.

«Μόνο μια τρομαγμένη κότα βλέπω εδώ μέσα και κάθεται στα έδρανα» είπε.

“There’s only one chlorinated chicken that I can see in this House, and he’s on that bench”

Boris Johnson attacks Jeremy Corbyn, after the Labour leader challenges him about US free trade deals after #Brexit#PMQs updates: https://t.co/utgDYwoyV8 pic.twitter.com/fuBMFa0F4Y

— BBC Politics (@BBCPolitics) September 4, 2019