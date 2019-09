ΔΙΕΘΝΗ

Η τηλεοπτική κάλυψη από το κανάλι της Βουλής, δείχνει τον επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Τζόνσον, Σμιθ, στη διάρκεια της ολομέλειας, να σκαλίζει τη μύτη του και στην συνέχεια να κάνει κάτι ακόμα πιο αηδιαστικό αφού φαίνεται να τρώει το «προϊόν» που έβγαλε από τη μύτη του.

Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό από εξέχων στέλεχος του συντηρητικού κόμματος που φαίνεται να αδιαφορεί για το γεγονός ότι χάθηκε η «μάχη» στη Βουλή για ένα Brexit χωρίς συμφωνία, καθώς και ο υπουργός Τζέικομπ Ρις Μογκ απαθανατίστηκε να έχει απλωθεί σε έναν καναπέ και να κοιμάται.

I give you Iain Duncan Smith picking his nose and eating it for your viewing pleasure @MPIainDS pic.twitter.com/WwiUBmOg0j