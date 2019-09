Υπέρ της πρότασης του Τζόνσον τάχθηκαν 298 βουλευτές, ενώ 58 ψήφισαν κατά. Το αίτημα δεν εγκρίθηκε, καθώς ο νόμος απαιτεί έγκριση από τα 2/3 των 650 βουλευτών, δηλαδή τουλάχιστον 434 βουλευτές.

Ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος παρακολουθεί πλέον τις εξελίξεις με τα χέρια δεμένα, μετά τη στρατηγική ήττα που υπέστη χθες στο Κοινοβούλιο, κατέθεσε το αίτημα για πρόωρες εκλογές έπειτα από την έγκριση νομοσχεδίου από τη Βουλή για την αποτροπή ενός Brexit χωρίς συμφωνία.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 327 ψήφους έναντι 299 και προβλέπει ότι η Βουλή θα πρέπει να έχει στα χέρια της και να εγκρίνει μέχρι τις 19 Οκτωβρίου μία νέα συμφωνία.

Αν δεν την έχει, ο Μπόρις Τζόνσον θα είναι υποχρεωμένος να ζητήσει μία νέα παράταση από τις Βρυξέλλες μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020.

Το νομοσχέδιο θα σταλεί στη συνέχεια στη Βουλή των Λόρδων όπου θα συζητηθεί έως την Παρασκευή το απόγευμα, το αργότερο, πριν επιστρέψει στους βουλευτές για την οριστική έγκριση.

