Ανώτερος ιατρικός αξιωματούχος δήλωσε, «έχουν σκοτωθεί συνολικά 23 άνθρωποι από την έκρηξη»

Ο αριθμός των θανόντων αναμένεται ν’ αυξηθεί αφού υπολογίζεται ότι υπάρχουν ακόμα περισσότεροι από 50 εργάτες κάτω από τα συντρίμμια.

Παρακείμενα κτίρια όπως και αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη στη βιοτεχνία, η οποία βρίσκεται στην πόλη Μπατάλα (κρατίδιο Πεντζάμπ) και σε πολυσύχναστη συνοικία.

Δεν είναι γνωστό πόσοι άνθρωποι ήταν μέσα στο κτίριο την ώρα της έκρηξης.

Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης, ο Αμαρίντερ Σινγκ, δήλωσε «βαθιά θλιμμένος για τους θανάτους αυτούς», σε μήνυμά του στο Twitter.

Deeply anguished to learn of the loss of lives due to the blast in the firecracker factory in Batala. Rescue operations are underway with the DC & SSP heading the relief efforts.

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) September 4, 2019