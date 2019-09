«Ορισμένες χώρες έχουν πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές. Όχι έναν ή δύο. Αλλά (λένε σε εμάς) ότι δεν μπορούμε να τους έχουμε. Αυτό, δεν το δέχομαι», είπε ο Ερντογάν μιλώντας σε μέλη του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στη Σεβάστεια.

«Δεν υπάρχει καμία ανεπτυγμένη χώρα στον κόσμο που να μην τα έχει», ισχυρίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος.

Στην πραγματικότητα, πολλές αναπτυγμένες χώρες δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα.

Η Τουρκία υπέγραψε το 1980 τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, ενώ το 1996 υπέγραψε και τη Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών.

Ο Ερντογάν άφησε να εννοηθεί ότι η χώρα του δικαιούται την ίδια προστασία που έχει και το Ισραήλ.

«Έχουμε εδώ κοντά το Ισραήλ. Είμαστε σχεδόν γείτονες. Φοβίζουν κατέχοντάς τα. Κανείς δεν μπορεί να τους αγγίξει», είπε.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης σε μια από τις επισκέψεις του σε έναν «πρώην ηγέτη» που επιδίωξε να αποκτήσει τόσους πυρηνικούς πυραύλους όσους έχουν οι ΗΠΑ και η Ρωσία.

«Δεν πρόκειται να αποκαλύψω το όνομα», αυτού του ηγέτη που τότε ήταν πρόεδρος της χώρας του, συνέχισε. «Ο ηγέτης είπε, έχουμε περίπου 7.500 πυρηνικές κεφαλές. Η Ρωσία και οι ΗΠΑ έχουν περίπου 12.000-15.000 πυραύλους. Θα κατασκευάσουμε κι άλλους. Θα ανταγωνίζονται για να κατασκευάσουν περισσότερες πυρηνικές κεφαλές», κατέληξε.

WOW

Erdogan hints that Turkey may need to obtain nuclear warheads,

“Some have nuclear missiles, [but they tell us] we shouldn’t have nuclear missiles.

I don’t accept this.

US and Russia have them. Every developing nation has them” pic.twitter.com/xwvRjuMdNq

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 4, 2019