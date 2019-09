Τα παράπονα για την τιμή της μπύρας στην Αγγλία δεν είναι καινούρια, αλλά στο ξενοδοχείο του Μάντσεστερ το κακό παράγινε, με τον δημοσιογράφο Πήτερ Λάλορ, να πληρώνει 61.400 ευρώ για μία μπύρα.

Ο ίδιος μετά από μία μέρα όπου παρακολούθησε έναν αγώνα κρίκετ στο Ολντ Τράφορντ, αποφάσισε να πάει για μία μπύρα.

Όπως δήλωσε, «όταν πήρα την μπύρα δεν είχα μαζί μου γυαλιά, οπότε δεν μπορούσα να κοιτάξω τις λεπτομέρειες για την τιμή. Απλά είχα ένα περίεργο συναίσθημα, “πόσο πλήρωσα γι’ αυτήν τη μπύρα”».

Η σερβιτόρα που είδε την απόδειξη έπαθε σοκ και φώναξε «Ω! Θεέ μου» και ένιωσε άβολα να μου δείξει στον δημοσιογράφο την απόδειξη.

See this beer? That is the most expensive beer in history.

I paid $99,983.64 for it in the Malmaison Hotel, Manchester the other night.

Seriously.

Contd. pic.twitter.com/Q54SoBB7wu

— Peter Lalor (@plalor) September 5, 2019