Η νεαρή γυναίκα βρισκόταν στην πρώτη σειρά, ακριβώς πίσω από τον Τζόνσον, όταν αισθάνθηκε δυσφορία. Ο πρωθυπουργός, αντιλαμβανόμενος ότι κάτι συνέβη, στράφηκε και την ρώτησε αν ήταν καλά. Κατόπιν, συνέχισε να μιλά ατάραχος, ενώ εκείνη σωριάστηκε στο κάθισμα.

«Λυπάμαι. Νομίζω ότι είναι σινιάλο για να τελειώνω γρήγορα», ειρωνεύτηκε ο Τζόνσον, γελώντας.

Here's the moment a police officer appeared faint and had to sit down during Boris Johnson's Q and A session pic.twitter.com/nwtNLSx98r

Η αστυνομικός σηκώθηκε όρθια λίγο αργότερα, ενώ ο πρωθυπουργός μιλούσε ακόμη.

Το επεισόδιο σχολιάστηκε όπως ήταν φυσικό στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, όπου πολλοί αποδοκίμασαν τη στάση του Τζόνσον.

«Άφησε τους σπουδαστές να περιμένουν και δεν αποτελεί έκπληξη που κάποιος από αυτούς φαίνεται ότι λιποθύμησε», έγραψε στο Twitter η υπουργός Εσωτερικών των Εργατικών, Νταϊάν Άμποτ. «Είδε τι συνέβη και το αγνόησε. Αυτό τα λέει όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτόν τον άνθρωπο – και τον βαθμό αλληλεγγύης του προς τις αστυνομικές υπηρεσίες», πρόσθεσε.

Johnson kept these trainees waiting on their feet, and unsurprisingly, one of them appears to have felt faint.

He saw that happen, and he ignored it. Tells you everything you need to know about this man - and how much he really cares about the police service. https://t.co/65xZrRB7Ox

— Diane Abbott (@HackneyAbbott) September 5, 2019