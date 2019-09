Ο Μνανγκάγκουα ανέφερε πως «ο σύντροφος Μουγκάμπε» υπήρξε προσωπικότητα-«εικόνισμα της απελευθέρωσης», ήταν «παναφρικανιστής που αφιέρωσε τη ζωή του στην χειραφέτηση και την ενδυνάμωση του λαού του» και ότι η «συμβολή του στην ιστορία του έθνους μας και της ηπείρου μας δεν θα ξεχαστεί ποτέ».

It is with the utmost sadness that I announce the passing on of Zimbabwe's founding father and former President, Cde Robert Mugabe (1/2)

Cde Mugabe was an icon of liberation, a pan-Africanist who dedicated his life to the emancipation and empowerment of his people. His contribution to the history of our nation and continent will never be forgotten. May his soul rest in eternal peace (2/2)

— President of Zimbabwe (@edmnangagwa) September 6, 2019