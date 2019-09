H Lamborghini Huracán είναι ένα υπεραυτοκίνητο που μπορεί να πιάσει τα 100 χλμ./ώρα σε 2,8” και τελική ταχύτητα τα 320 χλμ./ώρα.

H Lamborghini HuraCAM είναι μία... υπερκάμερα, προσαρμοσμένη πάνω σε μία Huracán για να απαθανατίσει σκηνές δράσεις που κόβουν την ανάσα.

Η HuraCAM δεν είναι το πρώτο σύστημα κινηματογραφικής κάμερας προσαρμοσμένο πάνω σε αυτοκίνητο. Είναι όμως το ταχύτερο.

Ακόμα και με όλο αυτό το βάρος στο μπροστινό πορτ-μπαγκάζ της Lamborghini, η HuraCAM μπορεί να κινηματογραφήσει με ταχύτητες άνω των 200 χλμ./ώρα.

Μία μικρή λεπτομέρεια: H Lamborghini Huracán στοιχίζει περίπου 200.000 δολάρια. Η υπερσύγχρονη κάμερα πάνω σε αυτή, στοιχίζει από μόνη της μισό εκατομμύριο δολάρια!

A Lamborghini is cheaper than its camera rig pic.twitter.com/UPN6MmdIaA

— Business Insider (@businessinsider) September 6, 2019