«Πρόξενος» θα είναι ο Τούρκος διπλωμάτης Κασίμ Κανμπάν, τόνισε ο Τσαβούσογλου.

Στην ανάρτησή του, ο Τούρκος ΥΠΕΞ σημειώνει ακόμη ότι «κανείς δεν έχει τη δύναμη να σπάσει τον δεσμό των Τουρκοκυπρίων με τη Μητέρα Πατρίδα».