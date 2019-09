Σύμφωνα με το λιμενικό, το περιστατικό συνέβη την Κυριακή και το πλοίο το οποίο μετέφερε οχήματα για λογαριασμό της Χιουντάι τούμπαρε.

Από τα 24 μέλη του πληρώματος οι υπηρεσίες διάσωσης, μετέφεραν σε ασφαλές σημείο 20 άτομα, ωστόσο ακόμα τέσσερα έχουν εγκλωβιστεί αλλά είναι καλά στην υγεία τους και εξελίσσεται η προσπάθεια διάσωσης τους.

Απ’ ότι φαίνεται τα τέσσερα μέλη του πληρώματος εγκλωβίστηκαν στο μηχανοστάσιο, την στιγμή που το πλοίο τούμπαρε και άρπαξε φωτιά, κοντά στο λιμάνι του Μπόστγουικ, περίπου 80 χιλιόμετρα νότια της Σαβάνα.

Το πλοίο είχε σημαία από τις νήσους Μάρσαλ και το πλήρωμα ήταν από την Νότια Κορέα. Όπως αναφέρει το λιμενικό, η πρώτη ομάδα διάσωσης είχε ν’ αντιμετωπίσει και δυσκολίες στην επικοινωνία.

Σύμφωνα με το υπουργείο εξωτερικών την Κυριακή το πλοίο μετέφερε οχήματα και αναποδογύρισε από άγνωστη αιτία κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης, οπότε δεν είναι γνωστό πόσα αυτοκίνητα υπήρχαν στο εσωτερικό του.

A @USCG Air Station Savannah helicopter crew and port partners rescued 20 people early this morning after the Golden Ray, a 656-foot vehicle carrier, was reported disabled and listing. 4 crew members are still unaccounted for. Video available here: https://t.co/WxHwVs9LPN pic.twitter.com/dD92UPuHH9

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) September 8, 2019