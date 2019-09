Σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας ακόμη άτομο τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πυροβολισμούς σε σπίτι στην πόλη Ντρόντεχτ.

Σύμφωνα με μία ανώνυμη αστυνομική πηγή, «ένας Ολλανδός αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε δύο μέλη της οικογένειας του και έπειτα αυτοκτόνησε νωρίς σήμερα το βράδυ μέσα σε ένα σπίτι στην πόλη Ντόρντρεχτ της Ολλανδίας».

Ένα τέταρτο μέλος της οικογένειας τραυματίστηκε πρόσθεσε η πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η αστυνομία δεν έχει σχολιάσει τα δημοσιεύματα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει περιπολικά, ασθενοφόρα και ελικόπτερα της αστυνομίας και η περιοχή έχει αποκλειστεί.

#BREAKING

3 people were killed in shooting in the city of #Dordrecht, #Netherlands

Shooting took place at a home, emergency services arrived at the scene. pic.twitter.com/QY7xL8dycX

— EHA News (@eha_news) September 9, 2019