Σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας ακόμη άτομο τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πυροβολισμούς σε σπίτι στην πόλη Ντρόντεχτ.

Η ολλανδική εφημερίδα de Telegraaf, που επικαλέστηκε πηγές που εμπλέκονται στις έρευνες, ανέφερε ότι ένας αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε μέλη της οικογένειας του, πριν αυτοκτονήσει.

Η αστυνομία δεν έχει σχολιάσει τα δημοσιεύματα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει περιπολικά, ασθενοφόρα και ελικόπτερα της αστυνομίας και η περιοχή έχει αποκλειστεί.

#BREAKING

3 people were killed in shooting in the city of #Dordrecht, #Netherlands

Shooting took place at a home, emergency services arrived at the scene. pic.twitter.com/QY7xL8dycX

