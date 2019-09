Στο νέο του μήνυμα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι «η προσφυγική συμφωνία κρέμεται σε μια λεπτή κλωστή», ενώ την ίδια στιγμή… αύξησε τον αριθμό των προσφύγων. «Δεν είναι δυνατόν να αντέξουμε άλλο προσφυγικό κύμα. Φιλοξενούμε 5 εκατομμύρια πρόσφυγες. Η Τουρκία δεν μπορεί να αντέξει άλλο και πρέπει να γίνουν άλλες κινήσεις».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγα 24ωρα ο Ταγίπ Ερντογάν είχε πει ότι η χώρα του φιλοξενεί 3,6 εκατομμύρια πρόσφυγες.

#BREAKING Turkey cannot bear new influx of migrants from Syria, says President Erdogan

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 10 Σεπτεμβρίου 2019