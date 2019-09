Το συμβάν έλαβε χώρα την Κυριακή σε αυτοκινητόδρομο και ο οδηγός Ντακότα Ράνταλ παρατηρείσαι ότι σε όχημα που κινούταν στη διπλανή λωρίδα κοιμόταν τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός, ενώ έτρεχαν με 100 χλμ./ώρα.

«Αρχικά είδα κάποιον να κοιμάται στο τιμόνι και λέω δεν είναι σωστό, οπότε το τσέκαρα και δεύτερη φορά και είδα έναν οδηγό να έχει αποκοιμηθεί, την ώρα που έτρεχε με περίπου 90-100 χλμ./ώρα», είπε ο Ράνταλ στο NBC10 της Βοστόνης.

Πριν καταγράψει το συμβάν ο Ράνταλ προσπάθησε να ξυπνήσει τόσο τον οδηγό όσο και τον συνοδηγό αλλά όπως είπε, «δεν λειτουργείσαι καθόλου».

Ο Ράνταλ κατέγραψε περίπου 45 δευτερόλεπτα με ένα λεπτό δίπλα στο όχημα πριν φύγει και ανάρτησε το βίντεο στο λογαριασμό του στο Twitter.

Παρόλο που τα αυτοκίνητα Τέσλα είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν σε λειτουργία αυτόματου πιλότου, στην ιστοσελίδα της εταιρίας αναφέρεται ότι χρειάζεται ο οδηγός να είναι συνέχεια σε εγρήγορση.

Όπως αναφέρει η εταιρία ειδικά στους αυτοκινητόδρομους οι οδηγοί δέχονται ειδοποιήσεις κάθε 30 δευτερόλεπτα, όταν τα χέρια τους δεν βρίσκονται στο τιμόνι.

Η αστυνομία επικοινώνησε με τον Ράνταλ, αλλά δεν ήταν σε θέση εκτός από το βίντεο να δώσει κάποια παραπάνω πληροφορία για το αυτοκίνητο.

Some guy literally asleep at the wheel on the Mass Pike (great place for it).

Teslas are sick, I guess? pic.twitter.com/ARSpj1rbVn

— Dakota Randall (@DakRandall) September 8, 2019