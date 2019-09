Συναγερμός σήμανε κοντά στο Ντούπο του Ιλινόις, όταν ένα τρένο εκτροχιάστηκε από άγνωστη αιτία και έπιασε φωτιά.

Οι πληροφορίες από τον τόπο του συμβάντος είναι συγκεχυμένες και δεν ξέρουμε αν υπάρχουν τραυματίες.

WOW: Shocking scene near Dupo, #Illinois where first responders are at the scene of a large train derailment; No word in any injuries at this point (via @FOX2now) #LiveDesk pic.twitter.com/mWXIi3NTZZ

— Dan Snyder (@DanSnyderFOX25) September 10, 2019