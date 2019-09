Η λειτουργία του βρετανικού Κοινοβουλίου ανεστάλη τη Δευτέρα και μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, και οι αντίπαλοι του Μπόρις Τζόνσον υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια κίνηση που έγινε με στόχο να εμποδίσει τις απόπειρές τους να ελέγξουν εμπεριστατωμένα τα σχέδιά του Βρετανού πρωθυπουργού για την αποχώρηση από την ΕΕ και να του επιτρέψει να πιέσει προς ένα Brexit χωρίς συμφωνία.

Η απόφαση από το ανώτατο δικαστήριο της Σκωτίας είναι η πρώτη δικαστική νίκη των αντιπάλων αυτής της πολύ αμφιλεγόμενης διακοπής της λειτουργίας του κοινοβουλίου.

«Ζητούμε το κοινοβούλιο να επανασυγκληθεί αμέσως», δήλωσε στο Sky News η βουλευτής του Σκωτσέζικου Εθνικού Κόμματος Τζοάνα Τσέρι. «Τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους υποστηρικτές μας και στη φανταστική νομική ομάδα μας που πέτυχαν την ιστορική απόφαση ότι η διακοπή των εργασιών της Βουλής είναι παράνομη», έγραψε η ίδια στο Twitter.

Huge thanks to all our supporters & our fantastic legal team who have achieved the historic ruling that #prorogation is #unlawful #Cherrycase #Brexit #StopTheCoup

— Joanna Cherry QC MP (@joannaccherry) 11 Σεπτεμβρίου 2019