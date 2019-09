«Η συμβολή των ξένων φοιτητών στη χώρα και στα πανεπιστήμιά μας είναι σημαντική τόσο από πολιτισμική όσο και από οικονομική άποψη. Η παρουσία τους είναι επωφελής για τη Βρετανία», ανέφερε σε μια δήλωση ο υπουργός Παιδείας Γκάβιν Ουίλιαμσον.

«Τα πανεπιστήμιά μας ακμάζουν με το να είναι ανοικτά παγκόσμια ιδρύματα. Η εισαγωγή της μεταπτυχιακής διαδρομής διασφαλίζει πως ο υψηλού κύρους τομέας της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας θα συνεχίσει να προσελκύει τα καλύτερα ταλέντα από όλο τον κόσμο στην παγκόσμια Βρετανία».

Σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν σήμερα, και τους οποίους εισήγαγε η πρώην πρωθυπουργός Τερέζα Μέι όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών, οι φοιτητές επιτρέπεται να παραμένουν στη Βρετανία μόνο για τέσσερις μήνες μετά την απόκτηση του πτυχίου τους.

Η κυβέρνηση δήλωσε πως οι νέοι κανόνες θα δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να εργάζονται, ή να αναζητούν εργασία, σε οποιοδήποτε επίπεδο ειδίκευσης. Στη συνέχεια θα μπορούν να μετατρέπουν τη βίζα τους σε βίζα ειδικευμένης εργασίας αν βρουν μια δουλειά που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις.

Δεν θα υπάρχει ανώτατο όριο στον αριθμό των φοιτητών που μπορούν να κάνουν αίτηση για τη μεταπτυχιακή διαδρομή. Περίπου 450.000 ξένοι φοιτητές σπουδάζουν κάθε χρόνο στη Βρετανία.

Οι νέοι κανόνες θα ισχύσουν για εκείνους που ξεκινούν ένα προπτυχιακό επίπεδο ή ένα μεταπτυχιακό, από την επόμενη χρονιά και σε οποιοδήποτε πεδίο σπουδών, σε ένα «αξιόπιστο πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου ή σε έναν πάροχο ανώτατης εκπαίδευσης που διαθέτει μια αποδεδειγμένη καταγραφή επικύρωσης μεταναστευτικών ελέγχων».

«Ήταν καιρός. Θα έπρεπε να είχαμε ανατρέψει αυτή την ανόητη πολιτική πολλά χρόνια πριν. Η Βρετανία πρέπει να είναι πάντα ανοιχτή στα καλύτερα ταλέντα από όλο τον κόσμο», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Οικονομικών Σάτζιντ Τζάβιντ.

About time. Should have reversed this silly policy years ago. Britain should always be open to the best talent from across the world. https://t.co/sAx1BIFSIR

— Sajid Javid (@sajidjavid) 10 Σεπτεμβρίου 2019