Η Αμερικανική Αστρονομική Ένωση (IAU) αποκάλυψε ότι έχει χάσει τα ίχνη των 900 αστεροειδών μετά την τελευταία επίσημη καταγραφή.

Μεταξύ 2013-2016, το Κέντρο Παρακολούθησης Αστεροειδών (MPC) της IAU, διεξήγαγε εκτεταμένη έρευνα για τα αντικείμενα που περιστρέφονται στο διάστημα. Η MPC βρήκε συνολικά 17.030 αστεροειδείς που βρίσκονται κοντά στη Γη.

Οι ερευνητές χαρακτήρισαν το 11 % αυτών των αστεροειδών, δηλαδή περίπου 1.900, ως «αρχικά ανεπιβεβαίωτους» που σημαίνει ότι η ακριβής τους θέση δεν είχε προσδιοριστεί. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς παραμένουν ανυπολόγιστοι και θα μπορούσαν να πέσουν πάνω στη Γη ανά πάσα στιγμή.

Ο Δρ Πίτερ Βέρες, επικεφαλής της μελέτης του MPC, δήλωσε στον New Scientist: «Πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Αύριο, το κάθε αντικείμενο θα μπορούσε να είναι στην άλλη πλευρά του ουρανού, και κανείς να μην ξέρει πού ακριβώς».

Οι αστεροειδείς τπου βρίσκονται κοντά στη Γη μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 3.200 μέτρα πλάτος και να παραμείνουν σε τροχιά από 10 έως 100 εκατομμύρια χρόνια!

Οι «φονικοί» αστεροειδείς μπορούν να ταξιδεύουν σε ταχύτητες που ξεπερνούν τα 45.000 μίλια / ώρα και να μετατραπούν σε σκληρούς βράχους.

Η νέα προειδοποίηση των επιστημόνων για την απειλή των αστεροειδών έρχεται στο πλαίσιο του πλάνου της NASA και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA) για την προστασία του πλανήτη.

The International #AIDA4Asteroids workshop is underway today in Rome, Italy. AIDA: Asteroid Impact Deflection Assessment is a #PlanetaryDefense collaboration - with @NASA and @JHUAPL's DART and @ESA’s proposed #HeraMissionhttps://t.co/cU84aKMy8g pic.twitter.com/noRZ7DS9A7

— ESA (@esa) September 11, 2019