Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, ο Ιησούς μετά την Ανάστασή του εμφανίστηκε σε δύο από τους μαθητές του στο δρόμο προς την πόλη Εμμαούς. Μέχρι σήμερα κανείς δεν γνώριζε κάτι για αυτή την πόλη, όμως αρχαιολόγοι στο Ισραήλ ισχυρίζονται ότι βρήκαν τα ερείπιά της.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα ερείπια μίας οχύρωσης 2.200 ετών σε έναν λόφο στις παρυφές του χωριού Άμπου Γκος κοντά στην Ιερουσαλήμ και σύμφωνα με τον καθηγητή Israel Finkelstein από το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, πρόκειται για την πόλη Εμμαούς.

«Τα ερείπια ταιριάζουν σε αυτό που περιγράφεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά, καθώς έχουμε, πράγματι, μια οχύρωση δυτικά της Ιερουσαλήμ» αναφέρει ο Finkelstein.



Ο καθηγητής Israel Finkelstein

Ωστόσο, ο Benjamin Isaac, επίκουρος καθηγητής αρχαίας ιστορίας από το πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, θεωρεί ότι ο Finkelstein και ο Thomas Römer (οι οποίοι είναι επικεφαλής της ανασκαφής) δεν μπορούν να πουν με σιγουριά ότι έχουν βρει την Εμμαούς. «Ο Finkelstein και ο Römer έχουν μια καλή αρχαιολογική υπόθεση, γεωγραφικά και τοπογραφικά. Ωστόσο, πρόκειται απλώς για μία υπόθεση», τόνισε.

Εκτός από την πόλη όπου ο Ιησούς εμφανίστηκε μετά τη Σταύρωση και την Ανάστασή του, Εμμαούς ονομάστηκε και o τόπος όπου διατηρήθηκε η Κιβωτός της Διαθήκης για 20 χρόνια πριν μεταφερθεί στην Ιερουσαλήμ από τον βασιλιά Δαβίδ, σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Η κιβωτός κατασκευάστηκε για να φυλάξει τις Δέκα Εντολές.

