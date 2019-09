Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας της περιφέρειας Καστίλλη-Λα Μάντσα, ανέφεραν με μήνυμα τους στο Twitter, «επιβεβαιώθηκε ο θάνατος δύο προσώπων, ενός ζευγαριού 70χρονων, το αυτοκίνητο των οποίων παρασύρθηκε από τα νερά (...) στην Καουντέντε».

Στη γειτονική επαρχία της Μούρθια, υπερχείλισαν τουλάχιστον δύο ποταμοί και δεκάδες άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Εξαιτίας της κακοκαιρίας οι αρχές της Βαλένθια έκλεισαν προληπτικά σχολικά ιδρύματα που υποδέχονται περισσότερους από 255.000 μαθητές σε 84 δήμους.

Οι αρχές της Μούρθια έκλεισαν όλα τα σχολεία και τα κολέγια της επαρχίας, καθώς και το πανεπιστήμιο.

Η μετεωρολογική ένωση της Βαλένθια AVAMET έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες τοίχων που έχουν καταρρεύσει στην πόλη Οντινιέντ (35.000 κάτοικοι), όπου υπερχείλισε ο ποταμός Κλαριάνο, αυτοκινήτων που έχουν παρασυρθεί από τα νερά σ' έναν δρόμο του Μόισεντ (4.000 κάτοικοι), καθώς και σιδηροδρομικών γραμμών «που έχουν μεταμορφωθεί σε ποταμό» στο Φοντ ντε λα Φιγκέρα (2.000 κάτοικοι).

Σύμφωνα με την AVAMET, στην πόλη Οντινιέντ, μία απ' αυτές που επλήγησαν περισσότερο, σημειώθηκαν οι σφοδρότερες βροχοπτώσεις από το 1917 που άρχισε η καταγραφή μετεωρολογικών δεδομένων.

1 hour from me 400 litres per square meter, they are evacuating people, river has been overflowing, the flood took the cars like this. Videocredit: Avamet. THIS is heading #my way 😳😳😳 #gotafria Praying no one will be hurt or lost in the #storm 🙏 #costacalida #spain #besafe pic.twitter.com/9sP5WW9vFB

— Birgitta Sunding (@BirgittaSunding) September 12, 2019