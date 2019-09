Μεταξύ των δημοσιογράφων που θα απελευθερωθούν είναι και ο γνωστός γελοιογράφος Μούσα Καρτ.

Όπως δήλωσε ο δικηγόρος Τόρα Πεκίν, όλοι τους αναμένεται να αποφυλακιστούν αργότερα απόψε, δεδομένου ότι η απόφαση του δικαστηρίου είναι δεσμευτική.

Εκτός από τον Μούσα Καρτ, θα αποφυλακιστούν επίσης οι Χακάν Κάρα, Μουσταφά Κεμάλ Γκουνγκόρ, Γκουράι Οζ, Οντέρ Τσελίκ και Μπουλέντ Ουτκού.

Όλοι είχαν καταδικαστεί σε ποινές μικρότερες των πέντε ετών, κάτι που συνήθως οδηγεί στην αναστολή εφαρμογής της ποινής.

Πάντως ότι ο πρώην λογιστής της εφημερίδας, Εμρέ Ιπέρ, θα παραμείνει στη φυλακή.

Οι δημοσιογράφοι κατηγορήθηκαν ότι ήταν υποστηρικτές του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), του εκτός νόμου Επαναστατικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Κόμματος-Μετώπου (DHKP-C) και του δικτύου του ιερωμένου Φετουλάχ Γκιουλέν, που σύμφωνα με την Άγκυρα ήταν ο εγκέφαλος του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 2016.

Τα δύο τελευταία χρόνια, μετά την καταδίκη τους, οι πέντε δημοσιογράφοι μπαινόβγαιναν στις φυλακές. Είχαν αποφυλακιστεί για μικρό χρονικό διάστημα όταν έκαναν έφεση στην πρωτόδικη απόφαση, η οποία όμως επικυρώθηκε στη συνέχεια από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης. Τότε επέστρεψαν στη φυλακή Καντιρά, κοντά στην Κωνσταντινούπολη, για να εκτίσουν το υπόλοιπο της ποινής τους.

