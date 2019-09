Το μωρό εντοπίστηκε ζωντανό από περαστικούς και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη.

Η αστυνομία δήλωσε ότι επισήμως δεν είναι σαφείς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το 11 μηνών μωράκι βρέθηκε στο ποτάμι αλλά υπάρχουν μαρτυρίες ότι κάποιος το πέταξε από μια γέφυρα. Η αστυνομία ζητά μάλιστα από περαστικούς που βρέθηκαν στο σημείο και πιθανόν κατέγραψαν με το κινητό τους το συμβάν, να τους βοηθήσει στην έρευνα.

Σύμφωνα με μαρτυρία κάποιου άλλου πελάτη στο μπαρ όπου φέρεται να συνελήφθη ο 22χρονος πατέρας «ζήτησε να πιει ένα ποτό αλλά είπε ότι δεν είχε χρήματα. Αμέσως μετά πολλοί άνθρωποι μπήκαν στο μαγαζί και φώναζαν ότι ένα μωρό εντοπίστηκε στο ποτάμι. Ο άντρας απλά καθόταν εκεί και παρατηρούσε».

Η οικογένεια του μωρού είναι συντετριμμένη και η μητέρα του φέρεται να δήλωσε ότι «ο Ζάκαρι ήταν όλος της ο κόσμος».

