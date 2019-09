Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Mail on Sunday, ο Βρετανός πρωθυπουργός παρομοίασε τον εαυτό του με τον «Απίθανο Χαλκ» και δεσμεύτηκε για ακόμη μια φορά ότι η Βρετανία θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου.

«Ο Μπάνερ μπορεί να είναι αλυσοδεμένος αλλά όταν τον προκαλούν εκρήγνυται σπάζοντας τα δεσμά του», είπε στη συνέντευξή του ο Μπόρις Τζόνσον για να παραλληλίσει το αίσθημα που προκαλεί το αδιέξοδο στη διαπραγμάτευση για το Brexit με την οργή που νιώθει ο Μπρους Μπάνερ, ο ήρωας του κόμιξ που όταν αναστατώνεται ή εξοργίζεται μετατρέπεται σε τεράστιο πράσινο τέρας και συχνά αφήνει πίσω του την καταστροφή.

Η απάντηση του... Χαλκ

Ο Μαρκ Ράφαλο, ο Αμερικανός ηθοποιός που ενσαρκώνει τον Δρ. Μπρους Μπάνερ και το alter ego του τον σούπερ ήρωα Χαλκ στην τελευταία ταινία «Οι Εκδικητές», απάντησε στον πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον.

«Ο Μπόρις Τζόνσον ξεχνά ότι ο Χαλκ πολεμά μόνο για το καλό του συνόλου», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ράφαλο αργά την Κυριακή. «Οργισμένος και δυνατός, μπορεί επίσης να είναι κουτός και καταστροφικός. Ο Χαλκ δουλεύει καλύτερα όταν είναι μαζί με μια ομάδα και είναι καταστροφικός όταν είναι μόνος του. Επίσης…έχει πάντα τον Δρ Μπάνερ με την επιστήμη και την λογική», έγραψε ο ηθοποιός.

Boris Johnson forgets that the Hulk only fights for the good of the whole. Mad and strong can also be dense and destructive. The Hulk works best when he is in unison with a team, and is a disaster when he is alone. Plus...he’s always got Dr. Banner with science and reason. pic.twitter.com/jN8BDzgpWl

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 15 Σεπτεμβρίου 2019