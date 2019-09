ΔΙΕΘΝΗ

Με νέα οδηγία προς ναυτιλλομένους, δεσμεύεται μεγάλη θαλάσσια έκταση στην Μεσόγειο, νότια των παραλίων της Τουρκίας, για συνέχιση της ωκεανογραφικής και κλιματολογικής μελέτης που διενεργεί το ερευνητικό σκάφος «Μπιλίμ 2».

Αναλυτικά η Navtex:

TURNHOS N/W : 1015/19

MEDITERRANEAN SEA

OCEANOGRAPHIC AND CLIMATOLOGICAL SURVEY, BY R/V BİLİM-2 BETWEEN 16-18 SEP 19 ON THE POINTS BELOW

35 35.00 N - 029 31.00 E

35 50.00 N - 029 30.00 E

36 05.00 N - 029 50.00 E

36 05.00 N - 030 31.00 E

35 00.00 N - 030 31.00 E

35 00.00 N - 029 30.00 E

35 00.00 N - 028 30.00 E